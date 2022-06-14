Возле Изюма идут «ожесточенные бои», в городе остается около 15 тысяч гражданских — депутат горсовета 14 июня, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Изюм. 30 апреля 2022 года (Фото:Ізюм LIVE/Facebook)

Возле Изюма Харьковской области идут «ожесточенные бои», а в самом городе остается около 15 тысяч гражданских.

Об этом сообщил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник в комментарии Радио Свобода.

Он уточнил, что враг сосредоточил около 25 БТГ.

«В Изюме идут одни из самых ожесточенных боев в Украине. Враг накопил на Изюмском направлении около 25 батальонно-тактических групп, с помощью которых пытается продвигаться в направлении города Славянск и Барвинково, чтобы попытаться окружить наши войска в зоне ООС. Но ВСУ, силы теробороны Изюма героически удерживают оборону», — рассказал он.

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13 июня на Изюмском направлении ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

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