ВСУ уничтожили три лодки с вражескими ДРГ вблизи Херсона: погибли 18 оккупантов

6 марта, 15:04
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Вблизи Херсона уничтожили лодки с вражескими ДРГ (Фото:miskrada.kherson.ua)

Вблизи Херсона уничтожили лодки с вражескими ДРГ (Фото:miskrada.kherson.ua)

В районе Большого Потемкинского острова возле Херсона украинские защитники уничтожили три переоборудованных войсками РФ гражданские моторные лодки вместе с ДРГ.

Как сообщает оперативное командование Юг в Facebook, в результате были уничтожены 18 оккупантов.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи, сократили вражеские мощности на трех зенитно-ракетных комплекса, двух единицах инженерной техники, которыми оккупанты обустраивают оборону на левобережье Херсонской области.

Видео дня

Также было уничтожено два наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

28 февраля на юге Украины были уничтожены моторные лодки, на которых пытались плыть ДРГ оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=04mVTnDdibY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины Русские диверсанты ДРГ

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