Возле Херсона горит вражеский склад: оккупанты в панике убегают
В районе Херсона горит вражеский склад (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)
В районе Херсона горит еще один вражеский склад. Оккупанты в панике массово разбегаются.
Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram.
«В районе Херсона снова пылает склад с „селитрой и гуманитаркой“. Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету орков, которые бегут в разные стороны и в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой», — говорится в сообщении.
По словам местных жителей, часть оккупантов в панике переодевается в гражданскую одежду и с большими сумками упаковывается в угнанный гражданский транспорт.
13 июля спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинские военные за сутки уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.