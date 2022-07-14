Возле Херсона горит вражеский склад: оккупанты в панике убегают 14 июля, 13:00 В районе Херсона горит вражеский склад (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В районе Херсона горит еще один вражеский склад. Оккупанты в панике массово разбегаются.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram.

«В районе Херсона снова пылает склад с „селитрой и гуманитаркой“. Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету орков, которые бегут в разные стороны и в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой», — говорится в сообщении.

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По словам местных жителей, часть оккупантов в панике переодевается в гражданскую одежду и с большими сумками упаковывается в угнанный гражданский транспорт.

13 июля спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинские военные за сутки уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов.

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