Возле Херсона активны вражеские диверсанты: за сутки уничтожили пять лодок с ДРГ 31 января, 11:09 Возле Херсона активны вражеские диверсанты (Фото:Херсонский городской совет)

На Херсонском направлении возросла активность диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ, особенно в районе Херсона между островами.



Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

«Но Силы обороны внимательно следят за ситуацией. За последние сутки было уничтожено не менее пяти легкомоторных лодок с диверсионными группами противника», — отметил Ерин.

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По его словам, о попытках наступления со стороны оккупантов на Херсонском направлении пока речь не идет.

Накануне украинские военные показали уничтожение судна, захваченного российскими военными в Херсонской области.