Возле Херсона активны вражеские диверсанты: за сутки уничтожили пять лодок с ДРГ

31 января, 11:09
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Возле Херсона активны вражеские диверсанты (Фото:Херсонский городской совет)

Возле Херсона активны вражеские диверсанты (Фото:Херсонский городской совет)

На Херсонском направлении возросла активность диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ, особенно в районе Херсона между островами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

«Но Силы обороны внимательно следят за ситуацией. За последние сутки было уничтожено не менее пяти легкомоторных лодок с диверсионными группами противника», — отметил Ерин.

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По его словам, о попытках наступления со стороны оккупантов на Херсонском направлении пока речь не идет.

Накануне украинские военные показали уничтожение судна, захваченного российскими военными в Херсонской области.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1620024574934130688
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Острова Война России против Украины

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