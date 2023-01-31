Возле Херсона активны вражеские диверсанты: за сутки уничтожили пять лодок с ДРГ
Возле Херсона активны вражеские диверсанты (Фото:Херсонский городской совет)
На Херсонском направлении возросла активность диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ, особенно в районе Херсона между островами.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
«Но Силы обороны внимательно следят за ситуацией. За последние сутки было уничтожено не менее пяти легкомоторных лодок с диверсионными группами противника», — отметил Ерин.
По его словам, о попытках наступления со стороны оккупантов на Херсонском направлении пока речь не идет.
Накануне украинские военные показали уничтожение судна, захваченного российскими военными в Херсонской области.