Оккупанты возле Харьковщины сосредоточили более 90 ударных вертолетов 20 апреля, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Су-34 (Фото:Минобороны России)

Российские оккупанты усиливают армейскую авиацию вблизи государственной границы на Слобожанском направлении.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом говорится в вечерней сводке за 20 апреля, обнародованной пресс-службой Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



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Стало известно, что русские войска скопили на нескольких аэродромах Белгородской области более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Главная цель такого шага — укрепить собственную группировку на временно оккупированных территориях Востока Украины для дальнейшей воздушной блокады части Харьковщины и Луганщины.

«Враг пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры, осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дубровно русские оккупанты проводили наступательные действия, имеющие частичный успех. Зато в районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело; в результате огневого поражения враг понес потери и отошел. Продолжается опрокидывание дополнительных подразделений оккупантов» , — говорится в сообщении.

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