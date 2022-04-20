Оккупанты возле Харьковщины сосредоточили более 90 ударных вертолетов
Су-34 (Фото:Минобороны России)
Российские оккупанты усиливают армейскую авиацию вблизи государственной границы на Слобожанском направлении.
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Об этом говорится в вечерней сводке за 20 апреля, обнародованной пресс-службой Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Стало известно, что русские войска скопили на нескольких аэродромах Белгородской области более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.
Главная цель такого шага — укрепить собственную группировку на временно оккупированных территориях Востока Украины для дальнейшей воздушной блокады части Харьковщины и Луганщины.
«Враг пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры, осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дубровно русские оккупанты проводили наступательные действия, имеющие частичный успех. Зато в районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело; в результате огневого поражения враг понес потери и отошел. Продолжается опрокидывание дополнительных подразделений оккупантов» , — говорится в сообщении.
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