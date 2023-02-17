Сумская ОВА отвергла данные о якобы 10 тысячах военных РФ возле границы. Обратились к правоохранителям 17 февраля, 16:41 Тренировка терробороны в Сумах, 15 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

На границе с Сумской областью ударной группировки РФ по состоянию на пятницу, 17 февраля, нет. Информация о якобы 10 тысячах размещенных там российских военных не соответствует действительности.



Об этом сообщили в Сумской ОВА.

15 февраля британская газета The Times опубликовала материал под названием У Путина больше людей, но наш менталитет побеждает любое оружие. В частности, журналисты пишут, что «в окопах, откуда видны российские линии, новые защитники Сум дают оценки».

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«По ту сторону границы сосредоточено 10 тысяч российских военных. Это наибольшая концентрация, которая когда-либо здесь была. И они построили полевой госпиталь. Это очевидный признак того, что они планируют действия», — пишет The Times, цитируя старшего лейтенанта Андрея Гулакова.

В Сумской ОВА заявили, что уже обратились в правоохранительные органы относительно проверки источника этих данных.

«По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумской областью не зафиксирована. По предварительной информации, это ничто иное, как ИПСО», — подчеркнули там.

Российские оккупанты регулярно обстреливают приграничные районы Сумской области. NYT предполагала, что оккупанты могут попытаться отвлечь ВСУ, открыв новый фронт в районе Сум и Харьковской области.