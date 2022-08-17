Возле границы с Украиной. В РФ грузовик с оккупантами подорвался на противотанковой мине 17 августа, 12:33 В результате взрыва один оккупант уничтожен, еще двое получили ранения (Фото:Оперативний ЗСУ)

Во вторник, 16 августа, в Курской области РФ подорвался Камаз с российскими захватчиками.

Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал Baza.

Согласно его данным, предварительно, грузовик наехал на противотанковую мину вблизи границы с Украиной, между поселком Новый Путь и селом Волфино.

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В результате взрыва один российский военный уничтожен, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу.

Других подробностей происшествия на данное время нет.

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