«Рашистам не будет спокойно». Возле оккупированного Джанкоя активисты развесили на «зубах дракона» желтые ленты — фото
Возле оккупированного Джанкоя развесили желтые ленты на «зубах дракона» (Фото:https://t.me/yellowribbon_ua)
Движение Жовта стрічка развесило ленты на колючей проволоке и «зубах дракона» возле оккупированного Джанкоя в Крыму.
В Telegram-канале движения в понедельник, 4 сентября, сообщалось, что активисты развесили ленты на километрах колючей проволоки и «зубов дракона» рядом с Джанкоем.
«Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно!», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, с начала этого года Украина осуществила более 190 атак дронами по РФ и Крыму.