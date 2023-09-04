«Рашистам не будет спокойно». Возле оккупированного Джанкоя активисты развесили на «зубах дракона» желтые ленты — фото

4 сентября, 14:48
Поделиться:
Возле оккупированного Джанкоя развесили желтые ленты на «зубах дракона» (Фото:https://t.me/yellowribbon_ua)

Возле оккупированного Джанкоя развесили желтые ленты на «зубах дракона» (Фото:https://t.me/yellowribbon_ua)

Движение Жовта стрічка развесило ленты на колючей проволоке и «зубах дракона» возле оккупированного Джанкоя в Крыму.

В Telegram-канале движения в понедельник, 4 сентября, сообщалось, что активисты развесили ленты на километрах колючей проволоки и «зубов дракона» рядом с Джанкоем.

«Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно!», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://t.me/yellowribbon_ru
Фото: https://t.me/yellowribbon_ru
https://t.me/yellowribbon_ru
Фото: https://t.me/yellowribbon_ru
https://t.me/yellowribbon_ru
Фото: https://t.me/yellowribbon_ru
Читайте также:

По данным СМИ, с начала этого года Украина осуществила более 190 атак дронами по РФ и Крыму.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Партизаны Джанкой

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X