«Рашистам не будет спокойно». Возле оккупированного Джанкоя активисты развесили на «зубах дракона» желтые ленты — фото 4 сентября, 14:48 Возле оккупированного Джанкоя развесили желтые ленты на «зубах дракона» (Фото:https://t.me/yellowribbon_ua)

Движение Жовта стрічка развесило ленты на колючей проволоке и «зубах дракона» возле оккупированного Джанкоя в Крыму.

В Telegram-канале движения в понедельник, 4 сентября, сообщалось, что активисты развесили ленты на километрах колючей проволоки и «зубов дракона» рядом с Джанкоем.

«Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно!», — говорится в сообщении.

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Фото: https://t.me/yellowribbon_ru

Фото: https://t.me/yellowribbon_ru

Фото: https://t.me/yellowribbon_ru

По данным СМИ, с начала этого года Украина осуществила более 190 атак дронами по РФ и Крыму.