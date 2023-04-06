В районе Джанкоя оккупанты вывели всю свою военную технику — аналитик 6 апреля, 16:27 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В районе поселка Медведевка Джанкойского района Крыма за последний месяц российские войска вывели находящуюся там свою военную технику, сообщает аналитик Брэди Африк.

Проанализировав спутниковые снимки Maxar за период с 11 февраля по 16 марта, он пришел к выводу, что оккупанты вывезли танки, бронетехнику и артиллерию.

«За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия», — написал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Африк в Twitter.

Видео дня

Снимки также показывают часть оборудования и оборонные сооружения, которые построены поблизости Медведевки. Брэди Африк отмечает, что российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прозвучала серия взрывов. В сети появились видео со звуками, подобными полету беспилотника. Оккупационная «власть» заявила про «работу ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.