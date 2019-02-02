Возле Дарынка в Киеве горит склад, площадь пожара 7 тыс. квадратных метров - видео Сегодня, 16:12 324 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Пожар ликвидируют 105 спасателей ГСЧС

2 февраля в 11:52 в Деснянском районе, недалеко от торгового центра Дарынок, в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 14:30 площадь пожара составляла 7 тыс. м кв., существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Состояние воздуха в пределах нормы.

К тушению пожара привлечены 105 человек личного состава и 27 единиц техники ГСЧС.