Возле Дарынка в Киеве горит склад, площадь пожара 7 тыс. квадратных метров - видео
2 февраля в 11:52 в Деснянском районе, недалеко от торгового центра Дарынок, в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС.
По состоянию на 14:30 площадь пожара составляла 7 тыс. м кв., существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Состояние воздуха в пределах нормы.
К тушению пожара привлечены 105 человек личного состава и 27 единиц техники ГСЧС.
В Киеве горит склад
2 февраля 2019 В Деснянском районе, недалеко от торгового центра Дарынок в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) с хранения электроинструмента, пластика и картона произошла