Возле Дарницкого вокзала в Киеве Daewoo сбил пешехода и провез его на крыше несколько десятков метров Сегодня, 10:19 139 Цей матеріал також доступний українською Водитель не заметил пешехода, который перебегал дорогу, и сбил его Фото: Информатор

Ночью в Киеве в районе Дарницкого вокзала Daewoo Lanos сбил пешехода, после чего еще около 30 метров провез сбитого на крыше.

Как сообщает Информатор, Lanos двигался по Привокзальной в сторону Харьковского шоссе. Когда он проезжал Дарницкий вокзал, на дорогу выбежал пешеход. Водитель не заметил мужчину и сбил его.

От столкновения с машиной пострадавший сначала вылетел на передний бампер автомобиля. Он разбил телом лобовое стекло, после чего оказался на крыше. Так как все произошло внезапно, владелец авто не сразу понял, что произошло и еще около 30 метров провез сбитого на крыше.

Водитель вызвал на место происшествия скорую и патрульных. Пострадавший был госпитализирован с травмами средней тяжести. Владелец машины не пострадал.

По словам водителя, он не превышал допустимую скорость. На месте, где пешеход перебегал дорогу, был светофор, но он не работал.

Сотрудники полиции сообщили, что, предварительно, признаков алкогольного опьянения у владельца Daewoo нет. Но мужчину доставят в медучреждение для прохождения экспертиз.