Большинство пожаров в Чернобыльской зоне локализовали 24 марта, 05:05 Цей матеріал також доступний українською В настоящее время отсутствуют условия, которые были бы благоприятны для распространения пожаров. (Фото:ГСЧС)

В настоящее время большинство пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения локализованы. Об этом заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире марафона телеканалов.

Об этом заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире марафона телеканалов.



«За последние две недели было более 30 пожаров зафиксировано. В последнюю неделю было зафиксировано 5 дополнительных пожаров. Сегодня большинство этих пожаров локализовано. Остаются небольшие зоны, где продолжаются горения», — сказал Стрелец.

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По его словам, в настоящее время отсутствуют условия, которые были бы благоприятны для распространения пожаров.

21 марта в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины заявили, что из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне и за ее пределами повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

После чего Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии ( МАГАТЭ) о лесных пожарах возле Чернобыльской АЭС. Об этом пишет пресс-служба МАГАТЭ в Twitter.

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