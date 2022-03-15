Под Черниговом российские оккупанты расстреляли трех подростков — прокуратура

15 марта, 17:48
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Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В селе Мохнатин, Черниговской области российские оккупанты расстреляли трех местных подростков.

Об этом сообщил сказал руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина, передает Суспільне.

По его словам, двоим погибшим по 17 лет, одному — 19.

«Согласно свидетельствам обратившегося по этому поводу гражданина проезжала колонна военной техники РФ: семь бензовозов, три КамАЗа с боеприпасами в сопровождении БМП. Шли местные жители, их расстреляли из БМП, — сказал он.

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Двое погибших были братьями-близнецами. Третьему, 19-летнему молодому человеку, оторвало ногу, он тоже погиб.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ — Нарушение законов и обычаев войны.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Оккупант Война России против Украины

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