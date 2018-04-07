Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой

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76-мм снаряды к пушке ЗиС-3, 1942 год
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76-мм снаряды к пушке ЗиС-3, 1942 год

В районе Броварского проспекта Киева в лесу неподалеку от села Быкивня обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Служба спасения 101 получила сообщение о боеприпасах 6 апреля. Пиротехники выехали на место и обнаружили один артиллерийский снаряд Д-152 мм, один Д-122 мм, 23 артснаряда Д-76 мм, а также один взрыватель. Боеприпасы уничтожили на полигоне.

Кроме того, сообщается, что один артснаряд Д-155 мм обнаружили в лесу на улице Крайней в Деснянском районе Киева.

ГСЧС отмечает, что с начала года на территории Киева нашли и уничтожили 73 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.

Пресс-служба просит при обнаружении таких предметов позвонить 101 или 102, оградить место находки и не допускать к нему людей, а также не трогать, не перемещать, не пытаться разбирать и не стучать по взрывоопасному предмету. Радиус разлета осколков при взрыве может достигать нескольких сотен метров.

В прошлом году мужчина нашел в Киевской области артиллерийский снаряд Второй мировой войны и повез его взрывотехникам на пригородной электричке. Так делать не следует.

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