Возле базы Динамо под Киевом полицейский на конфискованном мотоцикле разбил сразу три машины

В среду, 11 апреля, на Обуховской трассе, напротив тренировочной базы ФК Динамо, сотрудник полиции устроил ДТП на конфискованном мотоцикле.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает Информатор.

По словам свидетелей происшествия, полицейские остановили на трассе мотоцикл, водитель которого управлял им без прав и документов на имущество.

В результате транспортное средство было конфисковано, и один из патрульных сел за его руль, чтобы отогнать на штрафплощадку.

Впрочем, далеко уехать ему не удалось, и уже через 500-700 метров он попал в ДТП.

"На скорости приблизительно 80-90 километров в час он пытался обогнать машины впереди, выехав на полосу встречного движения. Так он задел автомобиль Renault, а после этого от удара мотоцикл отскочил в Toyota, которая двигалась в направлении Киева. А после, двухколесный транспорт с водителем въехал в бордюр на стороне движения в сторону Обухова. Бензобак, который отлетел от мотоцикла, разбил переднюю часть Ford", - рассказали очевидцы.

В то же время, по словам адвоката патрульного, он двигался со скоростью 70 километров в час, а столкновение произошло из-за притормозивших впереди авто.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские влетели на служебной машине в канаву.