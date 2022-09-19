Оборудовали в одном из домов. В Харьковской области обнаружили запасной командный пункт оккупантов с арсеналом боеприпасов и техники — фото 19 сентября, 11:30 На окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт оккупатов (Фото:t.me/DBRgovua)

Государственное бюро расследований сообщило, что на окраине Балаклеи Харьковской области нашли запасной командный пункт военных РФ, его оккупанты оборудовали в одном из домов.

«Рашисты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, который был тщательно замаскирован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ГБР добавили, что при отработке объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

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Также в подвале был и запас продовольствия, которое оккупанты изымали у местных жителей.

Фото: t.me/DBRgovua

Фото: t.me/DBRgovua

Фото: t.me/DBRgovua

Фото: t.me/DBRgovua

Фото: t.me/DBRgovua

Кроме того, ГБР обнаружило две боевые машины пехоты с боекомплектами.

Изъятые боеприпасы и технику ДБР передало подразделениям ВСУ.

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