Возле админграницы с Крымом взорвался склад оккупантов 13 июля, 22:38 Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

На юге Херсонской области, недалеко от Крыма, взорвался еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В Херсонской области, вблизи Чаплинки слышны мощные взрывы.

«Можно считать, что у них минус 1 минисклад селитры и гуманитарки. Дядюшка Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает», — прокомментировали в ВСУ.

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В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

9 июля в городе был уничтожен пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней.



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