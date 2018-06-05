Возгорание травы в Чернобыле: глава ГСЧС сообщил о радиационном фоне в Киеве

По данным ГСЧС, радиационный фон в Киеве в пределах нормы

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Киевской области продолжается тушение возгорания сухой травы на площади около 10 га, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промплощадке ЧАЭС остается в норме, сообщает глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Он добавляет, что к тушению привлекли авиацию спасателей: два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

По состоянию на 18:00, авиацией совершено 10 сбросов воды (41,5 тонн). Также к тушению привлечены 29 единиц техники и 126 человек. Пожар на данный момент не локализирован.

Глава ГСЧС заявляет, что радиационный фон в результате возгорания травы в Чернобыле не нарушен: "В Киеве радиационный фон составляет 10 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч)".

Напомним, около 10:10 вторника, 5 июня, произошло возгорание сухой травы. Огонь распространился на лесной массив на площади около 10 га в районе так называемого Рыжего леса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее в Украине ожидается высокий уровень пожарной (5 класса) опасности по всей стране. Причины высокой вероятности пожаров - жаркая погода и малое количество осадков.