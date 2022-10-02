Возглавлял «Призраков Киева». В воздушном бою над Черным морем погиб полковник ВСУ Михаил Матюшенко 2 октября, 23:05 Нашли погибшего летчика из Бучи, возглавлявшего «Призраков Киева» (Фото:Анатолий Федорук/Facebook)

В небе над Черным морем 26 июня во время выполнения задания в воздушном бою с российскими оккупантами погиб военный летчик, полковник ВСУ Михаил Матюшенко с позывным Дедом. Он возглавлял «Призраков Киева».

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в Facebook.

Отмечается, что военный управлял многими видами военных и гражданских самолетов. Матюшенко служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний.

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«Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: „Призрак Киева“ возглавлял летчик из Бучи», — написал Федорук.

После того, как Матюшенко стал руководить 40-й бригадой тактической авиации «Киевское привидение», она не несла потери в воздухе.

Как рассказывали собратья Матюшенко об одном из эпизодов воздушных сражений, в одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30, и захватчики отступили.

Впоследствии Михаил Юрьевич решил усилить южный и восточный фронты.

«Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция», — говорится в публикации.

Для 61-летнего Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и военного лётчика долго искали.

2 октября герой отправляется в свой последний путь домой в Бучу. Церемония прощания состоится в понедельник, 3 октября, в 14:00, на Аллее Героев (на кладбище по улице Депутатской, 1).

В апреле командование Воздушных Сил ВСУ отреагировало на статью в The Times, в которой утверждалось, что легендарный «Призрак Киева» — это Герой Украины майор Степан Тарабалка. В ПС тогда отметили, что информация не соответствует действительности, потому что «Призрак Киева» — скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы.