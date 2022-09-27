Воздвижение Креста Господня. История и традиции праздника 27 сентября, 06:28 27 сентября в Украине отмечают большой религиозный праздник (Фото:Unsplash)

27 сентбяря отмечают важный религиозный праздник — Воздвижение Животворящего Креста Господня. В этот день почитают образ креста, на котором был распят Иисус.

Это один из 12 главных христианских праздников православной церкви. Утром этого дня в храмах проводят торжественную службу.

История праздника

В церковном писании сказано, что 326 году был найден крест, на котором распяли Христа. Его очень высоко подняли над землей, чтобы было видно всем желающим. Именно в честь этого события и отмечают праздник.

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Инициатором поисков святыни стала мать императора Константина Елена. К сожалению, крест был утерян после того, как римляне разрушили Иерусалим.

Что запрещено делать в этот день:

Категорично запрещено заниматься работой и домашними заботами — убирать, стирать, шить;

Не советуют начинать никакие новые и, тем более, важные дела. Существует поверье, что все, что начинается на Воздвижение Креста заканчивается прахом.

Возвдижение припадает на время строгого поста. В этот период нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты. Приправлять еду можно лишь немного растительным маслом.

Также в этот день запрещено ходить в лес. Говорят, что 27 сентября Леший ходит владениями и пересчитывает животных. Если ему попадеться на глаза человек, то из леса он больше не выйдет. Кроме того, говорят, что именно в этот день медведи впадают в спячку, а птицы отлетают на юг.

Что нужно делать в этот день:

В праздник Воздвижения люди тщательно запирали двери домов, чтобы не заползли никакие пресмыкающиеся. Все змеи, ящерицы сползаются в одно место, чтобы устроить себе на зиму гнездо.

Следует окропить дом святой водой из храма.

В народе говорят, что в день Воздвижения осень отодвигает лето. С этим связана традиция заготавливать на зиму овощи — баклажаны, кабачки, огурцы и другие.

Стоит купить в церкви три свечи и окрестить ими все углы и двери дома, читая молитву.

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