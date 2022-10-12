Тревоги могут длиться дольше: в Воздушных силах объяснили причину 12 октября, 22:29 Уничтоженные дроны Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Воздушные тревоги в Украине могут длиться дольше из-за того, что страна-агрессор Россия теперь чаще использует дроны-камикадзе производства Ирана, которые летают на невысокой скорости.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, 12 октября.



"…Очевидно, что работают дроны-камикадзе [во время воздушной тревоги вечером 12 октября], которые недавно завезли на территорию Беларуси. Почему так долго тревоги?.. Потому что скорость дрона невысокая, 120−150 км в час. И он долго летит, может корректировать заложенный маршрут. Таким образом, тревога будет несколько дольше", — объяснил он.



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Инфографика: НВ

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, 12 октября защитники Украины сбили десять иранских беспилотников Shahed-136. Российские оккупанты активно применяют дроны для атак на территорию Украины.

Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.