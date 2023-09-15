В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов

15 сентября, 04:33
Поделиться:
Карта воздушных тревог по состоянию на 04:33 пятницы, 15 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

Карта воздушных тревог по состоянию на 04:33 пятницы, 15 сентября (Фото:Alerts.in.ua)

В ночь на пятницу, 15 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил и каналы местных ОВА.

04:32 Кировоградская область — угроза применения ударных БпЛА с юго-восточного направления.

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угроза применения авиационного вооружения.

Воздушная тревога на Запорожье.

Видео дня

03:47 Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области — угроза применения врагом ударных БпЛА.

Новость дополняется.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   БПЛА Дроны Война России против Украины Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X