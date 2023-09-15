В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов
Карта воздушных тревог по состоянию на 04:33 пятницы, 15 сентября (Фото:Alerts.in.ua)
В ночь на пятницу, 15 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил и каналы местных ОВА.
04:32 Кировоградская область — угроза применения ударных БпЛА с юго-восточного направления.
Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угроза применения авиационного вооружения.
Воздушная тревога на Запорожье.
03:47 Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области — угроза применения врагом ударных БпЛА.
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