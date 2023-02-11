Воздушные силы за вечер уничтожили 20 вражеских дронов-шахедов 11 февраля, 09:27 Воздушные силы уничтожили 20 шахедов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Вечером в пятницу, 10 февраля Воздушные силы во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожили 20 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Такие результаты украинские защитники показали во время атаки российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины в нескольких районах в период с 18:00 до 23:55 10 февраля, сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

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Отмечается, что россияне производили пуски баражирующих боеприпасов с восточного побережья Азовского моря.

В пятницу, 10 февраля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине, выпустив, по данным Генштаба, 106 ракет разных типов. Перед этим ночью РФ также атаковала Украину дронами-камикадзе.

Повторная массированная атака дронов произошла в ночь на субботу, 11 февраля. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, много где была слышна работа ПВО.

Известно, что во время ночной атаки вражеские Шахеды поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области — есть существенные разрушения.

