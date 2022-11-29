Воздушные силы о вероятной ракетной атаке РФ: Разве нас можно запугать еще чем-то? 29 ноября, 12:01 В Воздушных силах призвали не паниковать на фоне новостей о вероятной массированной ракетной атаке РФ (Фото:ГСЧС в Днепропетровской области)

Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о вероятной масштабной ракетной атаке РФ, заявил, что украинские военные готовы к отражению нападения.



В эфире телемарафона он сказал, что самое страшное Украина пережила в феврале-марте, «когда сотни ракет летели нам на головы фактически каждый день, когда летала российская авиация».

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«Разве можно нас запугать еще чем-то? Происходит терроризм — где больше применяют ракет, где-то меньше. Воздушные силы готовы к отражению воздушного нападения», — подчеркнул Игнат.

Он призвал украинцев не паниковать, а реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Представитель командования подчеркнул, что Украине помогают цивилизованные страны мира не только вооружением, но и прилагают усилия для восстановления разрушенной энергетической системы.

А оккупанты все чаще используют ракеты советских времен, потому что высокоточных ракет в РФ осталось не так много.

«Но расслабляться не надо. Понятно, что они производят их (ракеты — ред.). Могут пополнять эти запасы. Поэтому задача Воздушных сил отбивать эту воздушную агрессию, а людей сохранять спокойствие и верить в ВСУ», — добавил он.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.