Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили два беспилотника и одну ракету оккупантов

16 августа, 01:10
Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать оккупантов (Фото:Воздушные силы ВСУ/Telegram)

Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать оккупантов (Фото:Воздушные силы ВСУ/Telegram)

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что за последние сутки украинская армия уничтожила два беспилотника и российскую ракету.

Все цели были уничтожены в Запорожской области.

«Кроме вертолета Ка-52, о котором сообщали утром, на протяжении суток, 15 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и авиационная ракета воздух-земля Х-59. Все цели — на Запорожском направлении», — сообщило командование.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=m8twrjBhyq0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Беспилотники Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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