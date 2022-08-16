Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили два беспилотника и одну ракету оккупантов 16 августа, 01:10 Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать оккупантов (Фото:Воздушные силы ВСУ/Telegram)

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что за последние сутки украинская армия уничтожила два беспилотника и российскую ракету.



Все цели были уничтожены в Запорожской области.

«Кроме вертолета Ка-52, о котором сообщали утром, на протяжении суток, 15 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и авиационная ракета воздух-земля Х-59. Все цели — на Запорожском направлении», — сообщило командование.

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