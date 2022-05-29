Воздушные силы ВСУ сбили две вражеские цели над Сумской областью — глава ОВА 29 мая, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Украинские истребители поразили две воздушные цели (иллюстративный фото) (Фото:ВМС ВС Украины)

Сегодня ночью, 29 мая, украинская авиация сбила две цели в небе над Сумской областью, сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

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"Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, вражеские БПЛА", — написал Живицкий.

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