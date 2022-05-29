Воздушные силы ВСУ сбили две вражеские цели над Сумской областью — глава ОВА

29 мая, 19:12
Цей матеріал також доступний українською
Украинские истребители поразили две воздушные цели (иллюстративный фото) (Фото:ВМС ВС Украины)

Украинские истребители поразили две воздушные цели (иллюстративный фото) (Фото:ВМС ВС Украины)

Сегодня ночью, 29 мая, украинская авиация сбила две цели в небе над Сумской областью, сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Война России против Украины — главные события 29 мая

"Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, вражеские БПЛА", — написал Живицкий.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Авиация Сумская область БПЛА Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X