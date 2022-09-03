Воздушные силы уничтожили вертолет и беспилотник оккупантов 3 сентября, 13:14 Российский боевой вертолет Ка-52 (Фото:Maxim Maksimov/Wikipedia)

В субботу, 3 сентября, Воздушные Силы ВСУ уничтожили вертолет оккупантов Ка-52 и беспилотный аппарат.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"3 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе", - говорится в сообщении.

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Около 10:30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор и беспилотный летательный аппарат Форпост.

В ночь на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также в течение суток вели обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области.



Также украинским военным удалось сбить все пять российских крылатых ракет "Калибр" , которые враг направил на город Днепр.

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