Воздушные силы уничтожили вертолет и беспилотник оккупантов
Российский боевой вертолет Ка-52 (Фото:Maxim Maksimov/Wikipedia)
В субботу, 3 сентября, Воздушные Силы ВСУ уничтожили вертолет оккупантов Ка-52 и беспилотный аппарат.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
"3 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе", - говорится в сообщении.
Около 10:30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор и беспилотный летательный аппарат Форпост.
В ночь на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также в течение суток вели обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области.
Также украинским военным удалось сбить все пять российских крылатых ракет "Калибр" , которые враг направил на город Днепр.
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