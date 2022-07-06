Воздушные силы Украины за сутки сбили девять ракеты и уничтожили до 20 единиц техники оккупантов

6 июля, 00:01
Воздушные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Воздушные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы сбили девять крылатых ракет, которые были выпущены с российских кораблей в Черном море.

«5 июля по Украине нанесены ракетные удары с акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр. В 4 утра шесть из семи ракет уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования Восток в Днепропетровской области», — сообщило командование.

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5 июля также украинская авиация уничтожила склады с боеприпасами и до 20 единиц российской техники

«5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожают два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага», — сообщило командование.

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Приблизительно в 20:30 стало известно, что войска РФ нанесли ракетный удар по территории Хмельницкой области. По данным Хмельницкой ОВА, в области зафиксировано три прилета.

https://www.youtube.com/watch?v=4KMugrznt44
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Черное море Ракетные удары Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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