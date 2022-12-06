Воздушные силы показали видео сбития российской ракеты с помощью установки Gepard 6 декабря, 02:11 Момент сбития российской ракеты (Фото:Мілітарний/Twitter)

Воздушные силы ВСУ показали видео, на котором немецкая установка Gepard сбивает ракету, которую по Украине запустила РФ.

"Техника, предоставленная партнерами, будет защищать украинское небо от крылатых ракет рашистских террористов. В этот раз - безупречная работа немецкого Gepard", - сообщили в ВСУ.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.