Воздушные силы показали видео сбития российской ракеты с помощью установки Gepard

6 декабря, 02:11
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Момент сбития российской ракеты (Фото:Мілітарний/Twitter)

Момент сбития российской ракеты (Фото:Мілітарний/Twitter)

Воздушные силы ВСУ показали видео, на котором немецкая установка Gepard сбивает ракету, которую по Украине запустила РФ.

"Техника, предоставленная партнерами, будет защищать украинское небо от крылатых ракет рашистских террористов. В этот раз - безупречная работа немецкого Gepard", - сообщили в ВСУ.

Видео дня

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=3D9DlMeq00g
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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