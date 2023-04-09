Уничтожили более 100 враждебных целей. Воздушные силы показали работу системы ПВО NASAMS 9 апреля, 13:54 ЗРК NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Воздушные силы Украины показали работу системы противовоздушной обороны NASAMS. За пять месяцев боевой работы эти системы ПВО уничтожили более 100 вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

Как отметили ПСУ, ЗРК NASAMS с ноября 2022 защищает небо Украины.

На видео видно, как украинские зенитчики сбивают враждебные цели, а в конце ролика есть кадры сбития российской крылатой ракеты.

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Военные, работающие на этой системе ПВО, отмечают высокую эффективность этих ЗРК и отмечают, что Украине необходимо больше подобного вооружения.