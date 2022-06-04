Воздушные силы за сутки уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупантов

4 июня, 02:34
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Истребитель Воздушных Сил ВСУ (Фото:facebook.com/kpszsu)

Истребитель Воздушных Сил ВСУ (Фото:facebook.com/kpszsu)

В сутки, 3 июня, ударной авиацией Воздушных сил ВСУ было уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники оккупантов. Кроме того, были уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил.

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Отмечается, что подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса воздух-поверхность Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов.

Видео дня
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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