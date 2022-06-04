Воздушные силы за сутки уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупантов
Истребитель Воздушных Сил ВСУ (Фото:facebook.com/kpszsu)
В сутки, 3 июня, ударной авиацией Воздушных сил ВСУ было уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники оккупантов. Кроме того, были уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил.
Отмечается, что подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса воздух-поверхность Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов.
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