Воздушные силы за сутки уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупантов 4 июня, 02:34 Цей матеріал також доступний українською Истребитель Воздушных Сил ВСУ (Фото:facebook.com/kpszsu)

В сутки, 3 июня, ударной авиацией Воздушных сил ВСУ было уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники оккупантов. Кроме того, были уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил.



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Отмечается, что подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса воздух-поверхность Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов.

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