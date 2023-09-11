В пределах трех областей. Во время новой атаки РФ украинские военные уничтожили 12 шахедов — Воздушные силы ВСУ 11 сентября, 10:11 Россия продолжает атаковать Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 11 сентября, во время нового удара РФ по Украине украинские военные уничтожили 12 шахедов.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Ночью противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Зафиксированы пуски 12 шахедов в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

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В Воздушных силах рассказали, что к отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 12 шахедов в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БпЛА неустановленного типа.

Кроме того, враг применил тактическую авиацию в Днепропетровской области, выпустив с самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59.

Предварительно без потерь. Информация уточняется.

В ночь на понедельник, 11 сентября, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Сообщалось об угрозе атаки дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.