«Совершили несколько авиаударов по вражеским позициям». Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов оккупантов

21 июня, 22:36
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В Киевской и Донецкой области украинские защитники уничтожили два беспилотника (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

В Киевской и Донецкой области украинские защитники уничтожили два беспилотника (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Украинские защитники уничтожили два склада боеприпасов оккупантов во вторник, 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в Киевской и Донецкой области украинские защитники уничтожили два беспилотных летательных аппарата российских оккупантов и ликвидировали ракету класса воздух-земля Х-59.

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«Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям. Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/399687642199190
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 100 своих военных, из них 300 — за последние сутки. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/Q-9mPljRR54
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Боеприпасы

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