«Совершили несколько авиаударов по вражеским позициям». Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов оккупантов 21 июня, 22:36 Цей матеріал також доступний українською В Киевской и Донецкой области украинские защитники уничтожили два беспилотника (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Украинские защитники уничтожили два склада боеприпасов оккупантов во вторник, 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в Киевской и Донецкой области украинские защитники уничтожили два беспилотных летательных аппарата российских оккупантов и ликвидировали ракету класса воздух-земля Х-59.

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«Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям. Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов», — сообщили в командовании.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 100 своих военных, из них 300 — за последние сутки. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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