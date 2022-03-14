С начала войны Воздушные силы Украины уничтожили 77 вражеских самолетов и 90 вертолетов

14 марта, 13:41
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Воздушные силы Украины уничтожили 77 вражеских самолетов и 90 вертолетов (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/facebook.com)

Воздушные силы Украины уничтожили 77 вражеских самолетов и 90 вертолетов (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/facebook.com)

С начала российской агрессии против Украины Воздушные силы уничтожили 77 вражеских самолетов и 90 вертолетов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночь спасает тысячи мирных жизней», — отметил он.

По его словам, по состоянию на утро 14 марта по территории Украины было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет.

«Те, кто пришли к нам с мечом, от меча и погибнут. За вами, враги, охотится не один «призрак», — добавил Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/374527681158455/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вертолеты Самолеты Украина Воздушные силы Война России против Украины

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