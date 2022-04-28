ВСУ сбили восемь воздушных целей России 27 апреля 28 апреля, 02:22 Цей матеріал також доступний українською Сбиты один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск Украины уничтожили восемь воздушных целей России за сутки 27 апреля.



Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр командования Воздушных сил Украины.

Отмечается, что сбить удалось один самолет (предположительно Су-34), одну крылатую ракету и шесть БпЛА ОТР.

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В сообщении говорится, что авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины.

«Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам», — резюмируется в заявлении.

Сообщалось, что украинская ПВО сбила над морем в Одессе российский беспилотник-разведчик.

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