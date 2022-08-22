«Рассматриваются разные кризисные ситуации». Воздушные силы Украины готовы к любым сценариям 24 августа 22 августа, 11:00 Воздушные силы Украины готовятся к вражеским провокациям 24 августа (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы к любому развитию событий 24 августа. Рассматриваются разные кризисные ситуации.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Наши военные готовы к любым сценариям… рассматриваются разные варианты, кризисные ситуации. Воины Воздушных сил будут защищать наше небо. Нужно знать, к чему готовится враг, какие силы и средства сконцентрировал на подступах к нашим границам — ведется постоянная разведка», — отметил он.

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По словам представителя командования, учитывается наличие российских самолетов на аэродромах в Беларуси, на территории Крыма и России, а также ракетного вооружения вокруг Украины.

«Будем отслеживать и стараться адекватно отреагировать на какие-либо угрозы, которые нам противник, вероятно, подготовил на наш главный праздник», — добавил он.

Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.



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