Могут быть «поздравления» в День Независимости. В Воздушных силах ответили, есть ли угроза массированного удара из Беларуси 16 августа, 14:00 ВСУ постоянно наблюдают за перемещением войск и боеприпасов на территории Беларуси (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Командовании Воздушных сил ответили, есть ли угроза массированного ракетного удара по Украине с территории Беларуси.

Как сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинские военные постоянно наблюдают за перемещением войск и боеприпасов на территории Беларуси, в частности, ракет типа Искандер.

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По его словам, российские оккупационные войска наращивают свои силы на территории Беларуси.

Игнат отметил, что угроза со стороны Беларуси есть всегда и нужно быть готовыми ко всему.

«У нас скоро День Независимости, противник использует такие даты для „поздравлений“, поэтому мы должны быть готовыми к этому, не пренебрегать никакими сигналами. Угроза никуда не пропала», — подчеркнул он.

Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине.

В Генштабе предупредили об угрозе нанесения ракетных ударов по Украине с территории Беларуси.

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