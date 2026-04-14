Российские войска во вторник, 14 апреля, атаковали Днепр, в результате чего получили ранения десятки людей, 5 погибли. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Воздушные силы предупреждали о ракете на Днепр.

18:30 Александр Ганжа уточнил, что из-за российской атаки на Днепр пять человек погибли, 27 — пострадали. Повреждены АЗС и автомобили. Под ударом также были Никопольщина, Криворожье, в частности, Кривой Рог, и Синельниковский район.

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16:50 В среду, 15 апреля, в Днепре объявлен траур по погибшим в результате российской атаки, сообщил городской голова Борис Филатов.

16:08 Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что 22 раненых в результате атаки на Днепр остаются в больницах, 12 — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. У пострадавших раны брюшной полости, грудной клетки и конечностей. Пятеро пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

15:38 Рядом с местом попадания в Днепре была повреждена автозаправочная станция, в здании выбиты окна и повреждена мебель, сообщает Суспільне.

Николай, оператор этой АЗС, рассказал, что от взрыва пострадали три гражданские машины. По его словам, есть пострадавшие и среди работниц.

«Три машины стояли, мирные жители обедали в кафе… Мы сначала наших девушек вывели. Через 15 минут начали „скорые“ ехать, было много крови, убитые, раненые… Такой „русский мир“. Там фура сгорела. Жаль людей», — рассказал Николай.

По его словам, удар был нанесен примерно в двухстах метрах от АЗС, однако взрывная волна была очень значительной.

14:43 В больнице скончался 40-летний мужчина, который получил ранения из-за вражеской атаки. Утренний удар по городу унес жизни пяти человек, заявили в ОВА.

14:15 В ГСЧС заявили о 25 раненых в результате удара РФ. Их госпитализировали. Враг попал по объекту инфраструктуры.

14:04 В Офисе генерального прокурора сообщили о четырех погибших в результате российской ракетной атаки. Погибшие и раненые — это гражданские люди, которые двигались по автодороге на собственных автомобилях.

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Поврежден объект гражданской инфраструктуры и автомобили горожан.

Фото: Офис генерального прокурора

13:33 Глава Днепропетровской ОГА показал первые фото последствий удара по Днепру

13:07 Количество раненых в результате российской атаки возросло с 5 до 15 человек, сообщил Ганжа. Всех пострадавших госпитализировали, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

12:20 На месте атаки возник пожар. Там работают все службы.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, в частности о ракете на Днепр.

В ночь на 14 апреля российские войска атаковали Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 129 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.