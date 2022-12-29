«Успешная работа ПВО по всей стране». В Воздушных силах сообщили об итогах массированной ракетной атаки РФ 29 декабря, 15:03 Во время массированной ракетной атаки РФ украинская ПВО отработала успешно (Фото:Полиция Киевской области)

Во время массированной ракетной атаки РФ в четверг, 29 декабря, силы противовоздушной обороны успешно отработали по всей территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Как видите, 54 из 69 сегодня уничтожены. В это количество сегодня входили С-300, Х-22 и Х-31, которые на сегодняшний день не являются достижимыми для нашей противовоздушной обороны. А вот типы ракет Калибр, Х-101, Х-555 сбиты сегодня в большом количестве. Еще раз можно отметить успешную работу ПВО по всей стране», — сказал он.

Видео дня

Игнат добавил, что перед сегодняшним обстрелом был длительный перерыв, поскольку РФ готовилась.

Он отметил, что в следующем году ракетные удары могут быть не менее мощными, чем сегодня.

«Вопрос в том, сколько крылатых ракет они готовы потратить, ведь носителей у них все еще достаточно», — заявил представитель командования.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

