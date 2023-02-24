Украина готовится к возможным «сюрпризам» от России к годовщине полномасштабной войны — Воздушные силы 24 февраля, 09:26 Авиация Украины готова к возможным российским провокациям (Фото:Генштаб)

Украина усиленно готовится к возможным «сюрпризам» от России к годовщине полномасштабного вторжения. Украинцев призвали внимательно прислушиваться к воздушным тревогам и находиться в безопасности.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокаций. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные „сюрпризы“ в этот день — есть такая угроза», — сказал представитель командования.

Видео дня

Он подчеркнул, что для украинских Воздушных сил не имеет значения, какая дата — авиация готова постоянно.

«Пункты управления, командные и мобильные бригады, все воздушные силы обороны в готовности 24/7. Мы видим, что противник может наносить удары не прогнозируемо, как это произошло ночью ракетами Калибр. Все привыкли к стандартным ударам — ночью Shahed, утром ракеты. Возможно, что-то будет изменено в стратегии нанесения ударов», — отметил Игнат.

Он также добавил, что не нужно ожидать ударов. По его словам, россияне видят, что Украина подготовилась, потому могут устроить атаку в другой день.



Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину Россия планирует нанести ракетный удар, однако он будет небольшой.