Воздушные силы предупреждают о взлете потенциального носителя Кинжалов, во всех областях объявили тревогу

20 июля, 23:14
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Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может быть потенциальным носителем ракет Кинжал.

Обновлено 23:28 Воздушные силы сообщили о посадке истребителя МиГ. В Украине начали давать отбои воздушных тревог.

«Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области», — сообщало командование Воздушных сил в Telegram.

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Это вторая масштабная воздушная тревога в Украине за вечер четверга, 20 июля.

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В ночь на 20 июля российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом оказались Одесса и Николаев. Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «шахеды». В результате атаки погибли три человека.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   МиГ Тревога Воздушные силы

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