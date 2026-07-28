Ночью российские оккупанты атаковали Украину 131 дроном, ПВО нейтрализовала 107 из них

В ночь на 28 июля было зафиксировано попадание 16 вражеских ударных БПЛА в девяти точках, сообщили в Воздушных силах ВСУ (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 28 июля, войска страны-агрессора России атаковали Украину 131 ударными БПЛА типов шахед, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным украинских офицерах по состоянию на 08:00 28 июля, ПВО были нейтрализованы 107 вражеских БПЛА типов шахед, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке Украины.

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Кроме того, в ночь на 28 июля было зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в девяти точках, а также падение обломков сбитых вражеских БПлА в шести точках.

Также в Воздушных силах ВСУ предупредили украинцев, что российская атака БПЛА утром 28 июля продолжается.

Фото: t.me/kpszsu

26 июля российские оккупанты нанесли удар реактивным беспилотником по супермаркету АТБ в Чернигове, погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще два беспилотника атаковали СТО и склад. По последним данным, пострадали 25 человек.

В ночь на 27 июля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА; сообщалось о российском ударе по Днепру, а также об атаке на Запорожье, где погиб один человек.

Тогда же войска страны-агрессора России атаковали Украину 147 ударными БПЛА типов шахед, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия, сообщали в Воздушных силах ВСУ.