Воздушные силы нанесли около десяти ударов по оккупантам: сбили вертолет Ка-52 и три беспилотника

17 августа, 13:03
За сутки Воздушные силы ВСУ сбили вертолет Ка-52 (Фото:facebook/93OMBr)

За сутки Воздушные силы ВСУ сбили вертолет Ка-52 (Фото:facebook/93OMBr)

В течение суток вторника, 16 августа, Воздушные силы ВСУ на нескольких оперативных направлениях нанесли до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.

Об этом сообщает Командование Воздушный сил в Telegram.

Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и вражескому скоплению живой силы и техники.

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Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.

Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 233 самолета и 196 вертолетов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вертолет Ка-52 Воздушные силы Война России против Украины

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