Воздушные силы нанесли около десяти ударов по оккупантам: сбили вертолет Ка-52 и три беспилотника
За сутки Воздушные силы ВСУ сбили вертолет Ка-52 (Фото:facebook/93OMBr)
В течение суток вторника, 16 августа, Воздушные силы ВСУ на нескольких оперативных направлениях нанесли до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.
Об этом сообщает Командование Воздушный сил в Telegram.
Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и вражескому скоплению живой силы и техники.
Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.
Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 233 самолета и 196 вертолетов.
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