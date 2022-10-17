За ночь Воздушные силы уничтожили 26 дронов-камикадзе Shahed-136

17 октября, 09:05
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Воздушные силы сбили 26 иранских дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Воздушные силы сбили 26 иранских дронов Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В ночь на понедельник, 17 октября, на юге Украины подразделения Воздушных сил сбили 26 дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе уничтоженных на этом направлении. С 3.30 по 7 утра уничтожено еще 15 этих дронов», — отметил представитель командования.

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По его словам, к уничтожению беспилотников привлекались зенитные подразделения и истребители.

Игнат добавил, что пока не имеет информации об атаке дронов-камикадзе на Киев.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины Shahed-136

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