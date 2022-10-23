За сутки Воздушные силы сбили 20 ракет и 10 дронов врага

23 октября, 07:00
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Иранский дрон-камикадзе в Украине (Фото:Roman Petushkov/Reuters)

Иранский дрон-камикадзе в Украине (Фото:Roman Petushkov/Reuters)

Воздушные силы ВСУ сбивают большинство российских ракет и дронов. Только за первую половину суток субботы, 22 октября, было сбито 20 ракет — Калибров и Х-101, также более 10 иранских Шахедов.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что пока нет технической возможности уничтожать 100% воздушных целей оккупаантов, но со временем Украина «постепенно придет к этому».

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"Неплохие результаты демонстрируют и наши Воздушные силы. Уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем. Только за первую половину этого времени (22 октября – ред.) сбито 20 ракет – Калибров и Х-101, также более 10 иранских Шахедов», – указал Зеленский.

21 октября представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что за последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Война в Украине Владимир Зеленский Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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