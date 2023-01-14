Удар по Киеву. Россия могла атаковать столицу баллистическими ракетами, поэтому их не обнаружили — Воздушные силы ВСУ 14 января, 11:25 Юрий Игнат (Фото:Скриншот телемарафона на Телеканале Рада/YouTube)

Россия атаковала Киев в субботу, 14 января, ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории. Об этом в комментарии УП и эфире 24 канала заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



По его словам, специалисты будут изучать по обломкам, какой именно тип ракет применили оккупанты — это были либо баллистические, либо зенитные С-300, летящие по баллистической траектории.

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«Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали», — сказал Игнат.

Сообщение о ракетной угрозе поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников. Спикер Воздушных сил пояснил, что у украинских военных нет эффективных средств для выявления и уничтожения баллистических ракет.

Также он подтвердил, что в воздухе находится группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Будут ли они осуществлять пуски ракет, неизвестно. Их полет отслеживают.

Ранее власти Киева сообщили об атаке РФ на столицу. По предварительной информации КГВА, есть попадание в объект инфраструктуры. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе, в Голосеевском на нежилую территорию упали обломки ракеты — начался пожар, который позже ликвидировали.



Взрывы в Киеве раздались второй раз за день. Около 6 утра их могли слышать жители столицы и области. Позже глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что причина — возгорание на объекте критической инфраструктуры.

Позже в Офисе президента рассказали о утренней атаке России на жилую застройку в селе Копылов Бучанского района. В результате утреннего удара в Киевской области повреждены 18 частных домов.