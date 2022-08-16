«Не соблюдают пожарную безопасность». В Воздушных силах ВСУ прокомментировали взрывы под Джанкоем

16 августа, 13:12
Воздушные силы ВСУ отреагировали на взрывы в Крыму (Фото:Reuters)

Воздушные силы ВСУ отреагировали на взрывы в Крыму (Фото:Reuters)

В Командовании Воздушных сил ВСУ прокомментировали взрывы в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь командования Воздушных Сил Юрий Игнат, «противник не умеет пользоваться средствами противопожарной безопасности».

По его словам, это является официальной позицией украинского военно-политического руководства.

Видео дня

Читайте также:
«Значительно усилили ПВО». СтратКом ВСУ сообщил, какую технику оккупанты хранили под Джанкоем

Игнат добавил, что Джанкой — это еще один аэродром, где оккупанты сосредоточили ударные вертолеты и другую военную технику.

https://www.youtube.com/embed/D1yXlurtCSY

«Надеемся, что противник лишится техники и личного летного состава», — добавил он.

Читайте также:
В результате взрывов в районе Джанкоя повреждены железнодорожные пути

Игнат рассказал, что о потерях РФ рано говорить, но у украинской разведки уже есть некоторые данные, но все будет видно на спутниковых снимках.

https://www.youtube.com/embed/VKkv-rFGVaM

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Джанкой Воздушные силы Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Появляется шанс заработать, но не поддавайтесь иллюзиям

Прежде всего, я имею в виду украинцев, которые в свое время инвестировали в разные национальные активы, а теперь не знают, как от них избавиться, пусть с убытком

16 августа, 10:28
Мнения
Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Самая большая слабость США

Эту слабость хорошо понимают такие враги, как российский президент Владимир Путин, который сделал все возможное, чтобы усилить разногласия между американцами

16 августа, 10:15
Мнения
Дариус Фору: «Определите свои сильные стороны и сосредоточьтесь на их развитии» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Пять шагов к тому, чтобы стать миллионером
Дариус Фору
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X