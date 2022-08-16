«Не соблюдают пожарную безопасность». В Воздушных силах ВСУ прокомментировали взрывы под Джанкоем 16 августа, 13:12 Воздушные силы ВСУ отреагировали на взрывы в Крыму (Фото:Reuters)

В Командовании Воздушных сил ВСУ прокомментировали взрывы в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь командования Воздушных Сил Юрий Игнат, «противник не умеет пользоваться средствами противопожарной безопасности».

По его словам, это является официальной позицией украинского военно-политического руководства.

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Игнат добавил, что Джанкой — это еще один аэродром, где оккупанты сосредоточили ударные вертолеты и другую военную технику.

«Надеемся, что противник лишится техники и личного летного состава», — добавил он.

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Игнат рассказал, что о потерях РФ рано говорить, но у украинской разведки уже есть некоторые данные, но все будет видно на спутниковых снимках.

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.



Инфографика: НВ

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