В Воздушных силах призвали быть готовыми к новым ракетным ударам РФ 26 декабря, 15:00 Украинцам необходимо быть готовыми к новым ракетным ударам РФ (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

В Воздушных силах заявили, что украинцам необходимо быть готовыми к новым массированным ракетным ударам РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Руководство государства призывает, руководство Воздушных сил, Вооруженных сил быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки», — сказал он.

Видео дня

Игнат отметил, что ракетных ударов со стороны страны-агрессора не было уже неделю.

«Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать. Но не будем делать никаких прогнозов. Лучше бы, чтобы этих обстрелов не было», — добавил он.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

