Воздушные силы подтвердили катастрофу Су-24 и гибель пилота в Полтавской области

13 октября, 15:36
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По словам спикера, экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, но не долетел и потерпел катастрофу (Фото:Скриншот из видео Media Center Ukraine — Ukrinform)

По словам спикера, экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, но не долетел и потерпел катастрофу (Фото:Скриншот из видео Media Center Ukraine — Ukrinform)

В Полтавской области упал украинский самолет Су-24, который был поражен ракетой во время боев на востоке страны. Один из пилотов погиб.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП.

Спикер уточнил, что бомбардировщик участвовал в наступлении на восточном направлении, где наносил удары по войскам РФ. После выполнения боевого задания украинский самолет был поражен ракетой.

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По словам Игната, экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, но не долетел и потерпел катастрофу на территории Полтавской области. Пилоты катапультировались, но один из них погиб.

«Командование Воздушных сил выражает соболезнования родным погибшего героя», — сказал спикер.

Ранее глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин во время брифинга говорил, что 11 и 12 октября два украинских самолета упали в регионе, пишет Суспільне. Лунин подчеркивал, что гражданское население не пострадало.

«Во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу», — говорил он.

https://www.youtube.com/embed/yn3epdpegHo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Су-24 Воздушные силы

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