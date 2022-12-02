В Воздушных силах объяснили маневры российских МиГ-31 в Беларуси
Из-за взлета российских МиГ-31 в Беларуси в Украине вчера была объявлена воздушная тревога (Фото:Nikita Zhuravlev/flickr.com)
В Воздушных силах прокомментировали вчерашние маневры российских МиГ-31 в Беларуси, из-за чего в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, то, что эти самолеты находились на территории Беларуси, особого стратегического значения не имеет.
По его словам, это мог быть сигнал для стран Запада.
«Нахождение Миг-31 в том регионе, возможно, тоже определенное давление, демонстрация», — сказал Игнат.
В то же время он отметил, что в последние дни РФ нарастила активность своей авиации.
Днем 1 декабря в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она была связана с вылетом истребителей МиГ-31К с аэродрома Беларуси в Россию. Эти самолеты являются носителями ракет Кинжал.