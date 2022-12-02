В Воздушных силах объяснили маневры российских МиГ-31 в Беларуси 2 декабря, 09:14 Из-за взлета российских МиГ-31 в Беларуси в Украине вчера была объявлена воздушная тревога (Фото:Nikita Zhuravlev/flickr.com)

В Воздушных силах прокомментировали вчерашние маневры российских МиГ-31 в Беларуси, из-за чего в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, то, что эти самолеты находились на территории Беларуси, особого стратегического значения не имеет.

Видео дня

По его словам, это мог быть сигнал для стран Запада.

«Нахождение Миг-31 в том регионе, возможно, тоже определенное давление, демонстрация», — сказал Игнат.

В то же время он отметил, что в последние дни РФ нарастила активность своей авиации.

Днем 1 декабря в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она была связана с вылетом истребителей МиГ-31К с аэродрома Беларуси в Россию. Эти самолеты являются носителями ракет Кинжал.